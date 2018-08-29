Burhaniyeli gençler Romanya’da oyun eğitimi verdi

Kampta, Romanya’da yaşayan farklı yaş gruplarındaki 50 Türk gencine eğitim verildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayfer Arıcan, Bükreş ziyaretinden önce yurt dışında yaşayan Türk gençlerine seslenerek, “Geldiğiniz toprakları unutmayın. Kültürünüzü ve Ata oyunlarınızı öğrenin” mesajı veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’ı makamında ziyaret ederek, Romanya Demokrat Türk Birliği (RDTB) yetkililerince verilen plaketi kendisine takdim etti.

Romanya’da yaşayan Türk gençlerine Türk kültürü ve Türk Halk Oyunları ile ilgili eğitim vermek üzere, RDTB tarafından kısa süre önce Bükreş’e davet edilen Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Müdürü Ayfer Arıcan, beraberinde iki eğitmeni Hüseyin Demirsaban ve Işıl Keskin’le birlikte Romanya’ya gitti. 12-18 Ağustos tarihleri arasında Başkent Bükreş’te düzenlenen Folklor Eğitim Kampı-Türklerin Gelenekleri konulu eğitim, çalışma ve etkinlik toplantısında, Romanya’da yaşayan farklı yaş gruplarından 50 Türk gencine Türk kültürü ve Türk halk oyunlarıyla ilgili eğitim verildi. Bir hafta boyunca kendi kültürlerini ve ata oyunlarını yakından tanıma fırsatı bulan gençler, kamptan güzel anılarla ayrıldı.

Başkan Necdet Uysal, bu anlamlı görev için Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi’nin uygun görülmesinin ilçemiz ve ülkemiz adına kendisine büyük onur verdiğini söyledi. Uysal, “Gençlik Merkezi’mizin yurt içi ve yurt dışındaki başarılı faaliyetlerini takip eden RDTB yetkilileri, Folklor Eğitim Kampı’nda eğitim vermek üzere Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi’ni seçti. Gençlik Merkezi’nin yıllardır süren başarılı çalışmaları takdir topluyor. Her zaman her yerde olduğu gibi, Bükreş’te de bizleri en iyi şekilde temsil ettiler. Başta Ayfer Arıcan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.