Burhaniyeli kadınların lokma imecesi

Cumhuriyet Mahallesinde Erhan Akçaoğlu ve kardeşi Erdal Akçaoğlu da geçen yıl hayatını kaybeden babaları Hasan Akçaoğlu için lokma hayrı düzenledi. Bir lokma firması tarafından kurulan stantta, mahallede oturan kadınlarda imece ile çalıştı. Cumhuriyet Mahallesi Camisi İmamı Hüseyin Yetimoğlu tarafından mevlit okunurken, cami bahçesinde de yaklaşık 500 kişiye lokma ikramı yapıldı. Katılımcılara teşekkür eden Erhan Akçoğlu, “Rahmetli babamız Hasan Akçaoğlu için mevlit okuttuk ve lokma dağıttık. Lokmanın hazırlanmasında komşu kadınlarda yardımcı oldu. Hayrımıza katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.