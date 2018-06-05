Burhaniyeli Müfide hanım örgü ile engelleri aştı

Esringün, ürettiği çocuk patiği ve oyuncak bebek pusetlerini Şehit Turhan Bayraktar Parkı önünde satmaya başladı.

Burhaniye’de Kent Konseyi Engelliler Meclisinde önemli çalışmalara imza atan Müfide Esringün’ün evinde hazırladığı el örgüsü ürünler ilgi gördü. Haftanın belli günlerinde Hürriyet Caddesindeki Şehit Turhan Bayraktar parkı önünde ürünlerini sergileyen Esringün, herkesin bir şeyler yapabileceğini anlattı. Örgüyü çok sevdiğini anlatan Müfide Esringün, oyuncak bebek pusetlerini 7,5 lira, bebek çoraplarını ise 10 liradan sattığını söyledi.