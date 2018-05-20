Burhaniyeli muhtar engellilere gönüllü eğitmen olacak

Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Sakatlar Derneği Şube Başkanı Gürsel Vardar ile bir araya gelen Muhtar Dönmez, 25 yıllık yüzme antrenörü olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı kırsal Tahtacı Muhtarı Ahmet Dönmez, Ören de engelliler için yapılan havuzda günülü eğitici olmak istediğini söyledi. Cumhuriyet Meydanında engellilerle ilgili bir etkinlikte bir araya gelen Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal’da, muhtar Dönmez’in teklifini olumlu karşılarken kendisine teşekkür ettiler. Hollanda’da 25 yıl yüzme antrenörlüğü yaptığını anlatan Dönmez, “Ben engelliler için gönüllü eğitici olmaya hazırım. Çünkü bu konuda tecrübem var. Hollanda da en büyük yüzme havuzunun da müdürlüğü yaptım. Ören’deki yüzme havuzunu gezdim. Orada hizmet vermeye hazırım” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner’de Dönmez’in teklifinin değerlendirileceğini söyledi.