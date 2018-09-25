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Burhaniyeli müzik amatörleri sezonu açtı

Burhaniye ilçesinde, Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu sezon çalışmalarına başladı.

Dernek merkezinde çalışmalarına başlayan 40 kişilik ekibin, yılbaşında konser vereceği açıklandı.


Türk Sanat Müziği Korosu, haziran ayında başladığı tatili bitirirken, sezon çalışmalarına başladı. İyi bir tatil yaptıklarını anlatan Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ali Özcan, haftanın iki günü çalışma yapılacağını söyledi. Yılbaşında konser vermeyi planladıklarını anlatan Ali Özcan, “Derneğimiz 25 yılını doldurdu. Bu güne kadar 200'ün üzerinde konser verdik. Yeni konserlere hazırlanacağız. Önümüzdeki konser tarihini de bu gün kararlaştıracağız. Koromuza destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün müzikseverleri konserlerimize bekliyoruz” dedi.

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