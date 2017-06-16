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16 Haziran 2017 16:08

Burhaniyeli öğrenciler 3 bin kitabı okuyucu ile buluşturdu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mutlu Sami Kızılcık ve kitap dostu öğrencilerinden oluşan on beş kişilik ekip üç bin yüz kitabı kitapseverlere hediye etti.

Burhaniyeli öğrenciler 3 bin kitabı okuyucu ile buluşturdu

16 Haziran 2017 16:08

Armağanınız Kitap Olsun ve Kitap Dostu İş Yeri projelerini hayata geçiren gönüllüler son olarakda ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap hediye etti.


Bu projede, ilkokul öğrencilerini önemsediklerini ifade eden Proje Yürütücüsü Mutlu Sami Kızılcık, okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazandırılmasının yerinde olacağını söyledi. Mutlu Sami Kızılcık, ”Bu projede bizlere destek olan, bir kitabını da yüz kitabını da bizlerle paylaşan okumaya ya da okutmaya sevdalı kitap dostlarına teşekkür ediyoruz. Bu işin cüzdan meselesi değil vicdan meselesi olduğunu her defasında söyledik, proje süresincede bunu yaşadık. Hedefimiz inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında on bin kitabı Burhaniye’miz okullarına hediye etmek. Bize destek olmak isteyen herkesi 0 535 392 70 46 nolu telefonu arayarak Armağanınız Kitap Olsun Gönüllüsü olamaya davet ediyoruz” dedi. Projede görev alan öğrencilerden Fırat Koç ise ”Ziyaret ettiğimiz ilkokul öğrencilerine kitap hediye ettiğimizde mutluluklarını gördükçe bizler daha çok mutlu olduk” dedi.




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