Burhaniyeli öğrenciler atletizmi sevdi

Beden eğitimi öğretmeni Güngör Erenoğlu'nun öncülüğünde düzenlen kursa 26 öğrenci katılıyor.

Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencileri 8 Eylül Stadında antrenmanlara başladı. Hafta içi her gün okuldaki derslerden sonra çalışmalarını sürdüren öğrenciler, atletizmi çok sevdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Dünya ve Türkiye Şampiyonları çıkardıklarını anlatan Öğretmen Güngör Erenoğlu., “Öğrencilerimizle birlikte hafta içi her gün çalışma yapıyoruz. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Katılacağımız yarışmalarda okulumuza kupa getireceğiz” dedi.