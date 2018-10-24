İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniyeli öğrenciler atletizmi sevdi

Burhaniye ilçesinde, Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen atletizm kursu ilgi gördü.

Beden eğitimi öğretmeni Güngör Erenoğlu'nun öncülüğünde düzenlen kursa 26 öğrenci katılıyor.


Şehit Mustafa Serin Ortaokulu öğrencileri 8 Eylül Stadında antrenmanlara başladı. Hafta içi her gün okuldaki derslerden sonra çalışmalarını sürdüren öğrenciler, atletizmi çok sevdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Dünya ve Türkiye Şampiyonları çıkardıklarını anlatan Öğretmen Güngör Erenoğlu., “Öğrencilerimizle birlikte hafta içi her gün çalışma yapıyoruz. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Katılacağımız yarışmalarda okulumuza kupa getireceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.