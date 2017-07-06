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06 Temmuz 2017 12:16

Burhaniyeli oyuncu İstanbul’a transfer oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Basketbol alt yapı takımından Lara Ölçer, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübüne transfer oldu.

Burhaniyeli oyuncu İstanbul’a transfer oldu

06 Temmuz 2017 12:16

Burhaniye Belediyespor Bayan Basketbol takımının alt yapısında mücadele veren 2002 doğumlu Lara Ölçer’in transferi, arkadaşlarını sevindirdi.


Eğitim ve öğretim hayatına da İstanbul’da devam edecek olan Lara, spor kariyerinde önemli bir adım attı. Gelecek vaad eden sporcunun transfer olduğu kulübe daha önce yine Burhaniye Belediyespor Basketbol takımından Eylül Minez ve Senay Zeybek transfer olmuştu. Minez ve Zeybek şuanda hem İstanbul Üniversitesi Kulübünde hem de milli takımda forma giyiyorlar. Oyuncuların başarısıyla gurur duyduğunu belirten Burhaniye Belediye Başkanı ve Burhaniye Belediyespor Başkanı Necdet Uysal, “ Burhaniye Belediyespor olarak alt yapıda mücadele veren oyuncularımıza son derece önem veriyoruz. Hepsi ayrı ayrı birer pırlanta olan çocuklarımız kabiliyetli ve gelecek vaad ediyorlar. Daha önce de İstanbul Üniversitesi’ne transfer ettiğimiz iki oyuncumuz şuanda milli forma giyiyorlar. Burhaniyeli çocuklarımızın bu gurura mazhar olmaları bizi de gururlandırıyor. Alt yapımızda oynayan Lara Ölçer’e de başarılar diliyorum” dedi.




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