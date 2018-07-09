Burhaniyeli özel sporcular Cumhurbaşkanı yemin törenine katılacak

Antrenörleri Deniz Erenoğlu ile Ankara’ya giden Sevim Demircan ve Muhsine Gezer’in ismen davet edildikleri açıklandı.

Aşmak İçin Hareket Projesi kapsamında yoğun bir çalışma içine giren özel sporculardan 400 metrede Dünya Şampiyonu olan Sevim Demircan ile bin 500 metrede Dünya Şampiyonu olan Muhsine Gezer, Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde hazır bulunacak. Özel sporcuları Ankara’ya yolcu ettiklerini anlatan Antrenör Güngör Erenoğlu, “Sevim Demircan ve Muhsine Gezer kızımızı Ankara’ya uğurladık. Kızlarımız, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile birlikte Cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılacak. Burhaniyeli özel sporcularımızın layıkıyla bizleri temsil edeceklerine inancımız sonsuz” dedi.