Burhaniyeli sağlıkçılar fotoğraf sergisini ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin (ZEYFOD) düzenlediği 9. fotoğraf sergisi ilgi görürken, Burhaniye Devlet Hastanesinde görevli ebe ve hemşirelerde sergiyi ziyaret etti. ZEYFOD Başkanı Dr. İbrahim Baylav, kendisini yalnız bırakmayan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Burhaniye Devlet Hastanesindeki görevinden iki yıl önce emekli olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İbrahim Baylav'ın öncülüğünde açılan fotoğraf sergisi Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından açılırken, yoğun ilgi gördü. Burhaniye Devlet Hastanesi Doğum servisinde görevli ebe ve hemşirelerde Dr. Baylav'ı yalnız bırakmadı. Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden ZEYFOD Başkanı Baylav, “Bu gün Kuvvayi Milliye Müzesinde 9. sergimizi açtık. Sergimizin açılışına katılan, başta Belediye Başkanımız Necdet Uysal olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu arada 15 yıl birlikte çalıştığım arkadaşlarım da bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.