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11 Ocak 2017 15:28

Burhaniyeli sporcular kar kış demeden çalışıyorlar

Burhaniyeli sporcular kar kış demeden çalışıyorlar

11 Ocak 2017 15:28

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, atletizm yarışmalarına hazırlanan sporcular kar kış demeden çalışmalarına devam ediyorlar. Güngör Erenoğlu ve Deniz Erenoğlu çiftinin öncülüğünde haftanın 5 günü çalışan özel sporcular da Mart ayında Dubai’de düzenlenecek Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorlar.
Burhaniyeli atletler, olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden çalışıyorlar. 8 Eylül stadında çalışan 14 sporcunun içinde özel sporcular da bulunuyor. İki yıldan bu yana önemli başarılara imza atan özel sporcuların Mart ayında Dubai’de Dünya Şampiyonasına katılacaklarını anlatan Antrenör Deniz Erenoğlu,” Geçtiğimiz yıllardaki başarılar gençlerimizi oldukça heveslendirdi. Bunun için kar kış demeden çalışmalara geliyorlar. İnşallah, Dubai’deki yarışmalardan umutluyuz. Bunun için haftanın 5 günü çalışıyoruz” dedi.



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