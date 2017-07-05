Burhaniyeli taksicilerin sahil nöbeti

Ören Meydanında 24 saat nöbet tuttuklarını anlatan Adnan Karakaş, ilçeye gelen konuklara hizmet verdiklerini söyledi.

Burhaniye’de sezonun açılmasıyla birlikte sahillerdeki tüm işyerleri hizmete girerken, ilçedeki 5 duraktaki taksiciler de sahilde nöbete başladı. Her duraktan birer taksinin Ören meydanında 24 saat görev yaptığını anlatan Adnan Karakaş, “Sezon başladıktan sonra burada nöbete başladık. Şu anda Ömer Günay ve Nusret Akça ile birlikte nöbet sırası bizde. Burada, ilçemize gelen konuklarımıza hizmet veriyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.