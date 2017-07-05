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05 Temmuz 2017 14:15

Burhaniyeli taksicilerin sahil nöbeti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, turizm sezonunun başlaması ile birlikte sahiller hareketlenirken, taksiciler de Ören sahilinde nöbete başladı.

Burhaniyeli taksicilerin sahil nöbeti

05 Temmuz 2017 14:15

Ören Meydanında 24 saat nöbet tuttuklarını anlatan Adnan Karakaş, ilçeye gelen konuklara hizmet verdiklerini söyledi.


Burhaniye’de sezonun açılmasıyla birlikte sahillerdeki tüm işyerleri hizmete girerken, ilçedeki 5 duraktaki taksiciler de sahilde nöbete başladı. Her duraktan birer taksinin Ören meydanında 24 saat görev yaptığını anlatan Adnan Karakaş, “Sezon başladıktan sonra burada nöbete başladık. Şu anda Ömer Günay ve Nusret Akça ile birlikte nöbet sırası bizde. Burada, ilçemize gelen konuklarımıza hizmet veriyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.




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