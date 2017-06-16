Burhaniyeli tatlıcı kitap kurdu oldu

3 tekerlekli arabasıyla Şam tatlısı satan Aydemir, 3 çocuğuna üniversite tahsili yaptırırken, elinden kitap düşmüyor.

Baba mesleği tatlıcılığı devam ettiren 51 yaşındaki Ahmet Aydemir, yıllar önce çizgi romanları okumayla başlayan kitap okuma alışkanlığı tutkuya dönüştürdü. Aydemir, boş zamanlarında yanında taşıdığı kitabı okuyor. İşini severek yaptığını anlatan tatlıcı Ahmet Aydemir, kitap okumaya devam edeceğini söyledi. Gençlik yıllarından bu yana kitap okuduğunu anlatan Ahmet Aydemir, ”Lise çağından sonra askerliğe gidene kadar deniz kenarında devamlı teksas tomniks kitaplarını okudum. Biliyorsunuz onlar çocuklara öğütlenmez. Ama, bence çocuklarınıza onları öğütleyin. Okuma alışkanlığını müthiş geliştiriyor. Teksas tomniks okurken bu sefer döndüm polisiye romanlarına. 007’nin romanlarını okudum. James Bont romanlarını okudum. Ondan sonra kitap ayrımı yapmadım. Hangi kitap denk gelirse okumaya başladım. Bilgi türü kitaplarda okudum. Atatürk’ün hayatını baştan sona okudum. Onu okuyan kişi var ya değişik düşüncelerle çıkar insanların karşısına. Bu sene fazla kitap okuyamadım. Yalnız 28-30 tane okuyabilmişim. Herhalde çok çalışmaya verdik kendimizi. İnşallah bundan sonra kitap okumaya devam edeceğim. Herkese de tavsiye ederim. Ben 3 yaşımdan beri bu işin içindeyim. Tatlıcılık baba mesleğimizdir. Bu işle 4 çocuk okuttum. Hepside güzel yerlere geldi. Şu an ikisi mühendis, biri polis. Biride ilkokulda okuyor. Yaptığım işten zevk alıyorum. İşimi yaparken de kitap okuyorum. Vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum” dedi. Tevfik Çıkrıkçı da ”Tatlıcı Ahmet’i gençliğinden beri tanırım. Çok güzel kitap okur. Bende ona zaman zaman kitap vermişimdir. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Bu arkadaşımız keşke herkese örnek olsa. Okumayı bir becerebilsek” dedi. Ahmet Dabaz ise,” Bende Ahmet ağabeye özenerek kitap okuyorum. Onun tatlıları da muhteşem. Onu çok seviyoruz” dedi.