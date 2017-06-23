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23 Haziran 2017 12:38

Burhaniyeli turizmciler bayrama hazır

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ramazan bayramında beklentilerin yüksek olduğu açıklanırken, esnafların fiyat listelerini asmaları istendi.

Burhaniyeli turizmciler bayrama hazır

23 Haziran 2017 12:38

Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, otellerde Bayram rezervasyonlarının iyi olduğunu kaydetti.


Turistik Burhaniye ilçesinde bayram öncesi hareketlilik başlarken, bayram beklentileri de arttı. Sahillerde hazırlıklar tamamlanırken, esnaflar da bayramdan umutlu. Esnafın bayramı beklediğini anlatan Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal,” İlçemiz 3 bin yatak kapasitesine sahiptir. Bunun yanı sıra on binlerce yazlık bulunmaktadır. İlçemizde bayram öncesi hareketlilik başladı. Bayramın iyi geçeceğini umuyoruz. Esnaflarımız bayramı beklemektedir. Bu arada fiyat listesi bulunmayan esnafların da listelerini en kısa sürede asmalarını bekliyoruz” dedi.




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