Burhaniyeli ülkücüler iftar yemeğinde buluştu

Mithatpaşa Caddesinde kurulan iftar sofrasına, ülkücülerin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından yüzlerce kişi katıldı.

Burhaniye’ de Hükümet Konağı yanındaki Mithatpaşa Caddesinde kurulan iftar sofrası, ilçedeki ülkücüleri buluşturdu. Burhaniye Ülkü Ocakları Başkanı Ezer Bilir’in öncülüğünde düzenlenen iftar yemeği büyük ilgi gördü. Cadde boyunca kurulan masalarda yemekler yenirken, Kocacami İmamı Ramazan Aşık, sofra duası yaptı. Yemeğe, MHP İlçe Başkanı Murat Kurt ve ilçe yöneticileri ile MHP eski ilçe başkanı Ömer Taşdelen ve Edremit Ocak Başkanı Halil Görmen ile İvrindi Ocak Başkanı Muharrem Ali Sofucan’ında katıldı. Konuklarla teker teker ilgilenen Burhaniye Ülkü Ocağı Başkanı Ezer Bilir, katılımcılara teşekkür etti.