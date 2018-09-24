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Burhaniyeli vatandaşların kötü koku tepkisi

Burhaniye ilçesinde, Ören Ayaklı Kavşağındaki kötü koku vatandaşların tepkisine neden oldu.

40 dilekçe topladıklarını anlatan marketçi Mustafa Mamuk, sorunun çözülmesini istedi.


Ören Ayaklı Kavşağında yaklaşık 10 ay önce yapılan kanalizasyon terfi istasyonu tepkilere neden oldu. Çevrede oturanlar kötü kokudan şikayet ederken, önlem alınmasını istedi. Önlem alınmasını isteyen Mustafa Mamuk, toplanan dilekçeleri Baski Genel Müdürlüğüne göndereceklerini söyledi. Ayaklı Kavşağının Ören'in girişi olduğunu anlatan Mamuk, “Biz bunun buraya yapılmasını istemedik. Çünkü böyle olacağı belliydi. Çevrede oturanlar balkonlarında oturamaz hale geldi. Zaman zaman da taşıyor. Kavşak pis sular içinde kalıyor. Biz, bunun buradan kaldırılmasını veya filtre takılmasını istiyoruz. Sorunun çözümünü istiyoruz.” dedi.

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