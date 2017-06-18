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18 Haziran 2017 03:35

Burhaniyeliler İsmail Özkan’la coştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında, Belediye Hizmet Binası önünde İsmail Özkan konseri düzenlendi.

Burhaniyeliler İsmail Özkan’la coştu

18 Haziran 2017 03:35


Burhaniye Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca kırsal mahalleler ve merkezde düzenlediği değişik Ramazan Şenlikleri devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen İsmail Özkan konseri izleyenleri coşturdu.


Balıkesirli Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden İsmail Özkan, Ramazan ayı için hazırladığı özel repertuvarını Burhaniyelilere seslendirdi. Tasavvufi müzikleri ağırlıklı olarak seslendiren İsmail Özkan’a, Burhaniyeliler yoğun ilgi gösterdi. Belediye önünde toplanan yüzlerce vatandaş Özkan’ın şarkıları ile coştu.


Gecenin anısına İsmail Özkan’a çiçek takdim eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Ramazan ayının bereketinin tüm ülkemize güzellik ve esenlik getirmesini diliyorum. Maneviyatı çok yüksek olan bu ayda geleneklerimizi de yaşatmayı bir borç olarak görüyoruz ve geleneksel iftar gecelerini bir nebzede olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Bu akşam bizlerin İsmail Özkan ile buluşmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur’a teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar geçirmelerini diliyorum” dedi.




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