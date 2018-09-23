Burhaniye'nin tarihi ve kültür turizmi potansiyeli anlatıldı

Burhaniye ilçesinde, "Adramytteion Antik kenti ve çevresinin kültür turizmi potansiyeli" konulu toplantı düzenlendi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Burhaniye Ticaret Odası ve Ören-Adramytteion Derneği ile gerçekleştirilen toplantı Ören'de yapıldı.

Öğretim Üyesi Sabriye Çelik Uğuz moderatörlüğünde yapılın söyleşi büyük ilgi gördü. Söyleşi de, Adramytteion Archaeological Excavations adına Doç. Dr. Rıfat Akbulut, Öğretim. Üyesi Murat Özgen ve Dr. Sercan Sağlam'ın birer konuşma yaptı. BUBYO Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban'ın kapanış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Ören'in haritada bir nokta olmaktan öte bir "yer" yapılmasına, yeni projelerle markalaşmasına, kültür ve doğa mirasının korunmasına yönelik çalışmalara ve farkındalıklarına dikkat çekilmesi konusu masaya yatırıldı.

Sabriye Çelik Uğuz, “Adramytteion`un göreve çağırdığı" ekiplerden SIR Bookstore & Akademi'de, doğa, çevre, sanat ve bilim etkinlikleriyle bölgeye katkı misyonunu sürdürmeye devam edecektir” dedi.