Burhaniye’nin voleybolu 2.ligde

lige yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonu’na tescilini yaptıran Burhaniye Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü Bayanlar Voleybol Takımı, ilçenin gururu oldu.

Kulüp Başkanı Neşe Birituna, takımın başarısını paylaşmak ve kulüp formalarını hediye etmek üzere Belediye Başkanı Necdet Uysal’ı makamında ziyaret etti. Kulübün Sportif Direktörü Coşkun Birituna ve Basın Sözcüsü Erhan Güngör ile birlikte Uysal’a kendi isminin yazdığı formayı takdim eden Neşe Birituna, 2018-2019 sezonu spor müsabakalarının hayırlı olması dileyerek, Kulübe destek veren sporseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Necdet Uysal da takım oyuncularını kutlayarak, Burhaniye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi ve yeni sezonda takıma başarılar diledi.