Burhaniye’ye 3 yılda 5 bin 60 metre yağmur suyu hattı yapıldı

Burhaniye Belediyesi son üç yılda kentin genelinde sürdürdüğü üst yapı çalışmalarının yanı sıra alt yapı çalışmalarına da önem vererek Burhaniye’nin alt yapı ağını sağlamlaştırıyor. Bu kapsamda Burhaniye’nin merkez mahalleleri ve kırsal mahallelerine toplamda 1578 metre betonarme menfez yapılarak, 4 bin 17 metre korige boru ve büz döşemesi gerçekleştirildi. Sağlıklı ve uzun yıllar hizmet verecek alt yapı hizmetlerini Burhaniye’nin tamamına ulaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Necdet Uysal “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlar yapıyoruz. Yol yapım çalışmalarına önem verdiğimiz gibi yağmur sularının bertarafı için de 3 yıl boyunca ciddi bir mesai harcayarak sorunlu bölgelerimizde gerek menfez gerekse boru ve büz döşenmesi suretiyle alt yapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Burhaniyemiz için yürüttüğümüz çalışmalar ve yaptığımız projeler devem ediyor” dedi.

3 yılda; Çoruk, Kızıklı, Dutluca, Sübeylidere, Bahadınlı, Börezli, Kuyucak, Çamtepe, Kırtık, Karadere, Şarköy, Sarılar, Pelitköy, Hürriyet, Bahçelievler, İskele, Cumhuriyet, Öğretmenler Mahallelerinde yağmur sularının uzaklaştırılması için alt yapı çalışmalarını yaptıklarını belirten Başkan Uysal mevcut yağmur suyu hatlarında da sürekli olarak temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.