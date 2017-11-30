Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 15:11

Burhaniye’ye 3 yılda 5 bin 60 metre yağmur suyu hattı yapıldı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi 3 yılda ilçe genelinde yağmur suyu alt yapı çalışmaları için ciddi bir mesai harcayarak şehrin alt yapı ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Burhaniye’ye 3 yılda 5 bin 60 metre yağmur suyu hattı yapıldı

30 Kasım 2017 15:11


Burhaniye Belediyesi son üç yılda kentin genelinde sürdürdüğü üst yapı çalışmalarının yanı sıra alt yapı çalışmalarına da önem vererek Burhaniye’nin alt yapı ağını sağlamlaştırıyor. Bu kapsamda Burhaniye’nin merkez mahalleleri ve kırsal mahallelerine toplamda 1578 metre betonarme menfez yapılarak, 4 bin 17 metre korige boru ve büz döşemesi gerçekleştirildi. Sağlıklı ve uzun yıllar hizmet verecek alt yapı hizmetlerini Burhaniye’nin tamamına ulaştırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Necdet Uysal “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlar yapıyoruz. Yol yapım çalışmalarına önem verdiğimiz gibi yağmur sularının bertarafı için de 3 yıl boyunca ciddi bir mesai harcayarak sorunlu bölgelerimizde gerek menfez gerekse boru ve büz döşenmesi suretiyle alt yapı çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Burhaniyemiz için yürüttüğümüz çalışmalar ve yaptığımız projeler devem ediyor” dedi.


3 yılda; Çoruk, Kızıklı, Dutluca, Sübeylidere, Bahadınlı, Börezli, Kuyucak, Çamtepe, Kırtık, Karadere, Şarköy, Sarılar, Pelitköy, Hürriyet, Bahçelievler, İskele, Cumhuriyet, Öğretmenler Mahallelerinde yağmur sularının uzaklaştırılması için alt yapı çalışmalarını yaptıklarını belirten Başkan Uysal mevcut yağmur suyu hatlarında da sürekli olarak temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç