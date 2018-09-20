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Burhaniye'ye yeni dönel kavşak

Burhaniye ilçesinde, yapımı tamamlanan 100 yataklı yeni Devlet Hastanesi önündeki bölünmüş karayolu üzerinde yapılacak dönel kavşak çalışmalarına başlandı.

Ekim ayı içinde bitirilmesi planlanan kavşak çalışmasının ardından yeni hastanenin açılışı yapılarak, hizmete sokulacak.


Konuyla ilgili olarak Ayvalık Karayolları Şube Şefi M. Savaş Özevin, Karayolları Bakım Trafik Teknik görevlisi Cemal Yalçınkaya ve işin yapımını üstlenen müteahhit firmanın Şantiye Şefi Temel Çebi, Belediye Başkanı Necdet Uysal'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ziyarette, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil de hazır bulundu.

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