Burhaniye'ye yeni dönel kavşak

Ekim ayı içinde bitirilmesi planlanan kavşak çalışmasının ardından yeni hastanenin açılışı yapılarak, hizmete sokulacak.

Konuyla ilgili olarak Ayvalık Karayolları Şube Şefi M. Savaş Özevin, Karayolları Bakım Trafik Teknik görevlisi Cemal Yalçınkaya ve işin yapımını üstlenen müteahhit firmanın Şantiye Şefi Temel Çebi, Belediye Başkanı Necdet Uysal'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ziyarette, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil de hazır bulundu.