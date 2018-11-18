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Burhaniye'ye yeni tarım müdürü

Burhaniye ilçesinde, Mustafa Orhan’ın Edremit’e mühendis olarak atanmasıyla boşalan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Muhsin Pala atandı.

Burhaniye ilçesinde, Mustafa Orhan'ın Edremit'e mühendis olarak atanmasıyla boşalan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Muhsin Pala atandı.


Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaparken Burhaniye'ye atanan 45 yaşındaki Muhsin Pala, "İlçemizin kırsal Kırtık Mahallesinde yapılan organik tarımı diğer mahallelere de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun için vatandaşlarla sık sık bir araya geleceğiz. İlçede yeni sulama sistemlerini geliştirerek verimi artırmak istiyoruz. Önceliğimiz basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması olacak. Devlet yeni sulama sistemlerine destek vermektedir. Bunu çiftçilerimize anlatacağız. Çiftçimizin gelirini artırmak için arkadaşlarımızla el birliği ile çalışacağız” dedi.

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