Bursa Bandırma-Bandırma Susurluk yolu yoğun karda kapandı

Balıkesir Bandırma, Bursa Bandırma karayolu yoğun kar yağışı ve kaza yapan araçlar sebebiyle trafiğe kapandı. Yüzlerce araç iki ayrı noktada kapanan yolun açılmasını bekliyor.

Bandırma ilçesinde 6 Ocak Cuma akşamı başlayan kar yağışı kesintisiz devam ederken, Bandırma’da kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Bandırma-Susurluk yolu ulaşıma kapanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, beyaz esaretin yaşandığı yerde çalışmaları bizzat yönetti.

Bandırma tarihinde bugüne kadar görülmemiş yoğunlukta yağan kar, kent merkezinde yer yer 1 metre yüksekliğe ulaşırken, kentin yüksek kesimleri ile kırsal mahallelerde ise 1,5 metreyi buldu. Şehir merkezinde kontrollü olarak trafik akışı sağlanmaya çalışılırken, şehir içi halk otobüsleri de garajda kara gömülmesi nedeniyle seferler yapılamıyor. Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur " Mezarlık bölgesinde iki gündür elektrikler yoktu. Dün gece yeni verildi elektrikler. 15 mezar yeri kazmıştık ancak yeniden başlayan kar yağışı nedeniyle kazdığımız mezar yerlerine ulaşamıyoruz. Şu anda Bandırma Belediye Morgu ve Hastane Morgunda bekleyen 8-9 cenazemiz var. Mezarlığa İmam Hatip Lisesi’nin olduğu taraftan giremiyoruz 4 metre kar var. Fırınlarımızda sıkıntı yok. Ekmek çıkıyor. Fırınların araçları zincirlerle dağıtım yapabiliyor."dedi. Kent merkezinde ise bir spor mağazasının çatısı biriken kar nedeniyle çöktü.



Başkan Uğur, yardıma koştu

Bandırma-Susurluk yolunun ulaşıma kapanması ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, sıkıntının yaşandığı yere giderek çalışmaları bizzat yönetti. Araçları yolda kalan vatandaşların otomobillerinin kurtulması için çalışmalara destek veren Uğur, kimi zaman araç ittirdi, kimi zaman ise direksiyona geçerek araçların kardan kurtulmasını sağladı. Vatandaşlara kumanya dağıtımı da yapan Başkan Uğur, bazı araçlara ise antifriz desteğinde bulundu. Mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan Başkan Uğur, Afad ve Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarına da destek oldu. Balıkesir- Bandırma yolundaki yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar büyük zorluk çektiğini ifade eden Başkan Uğur, “ Vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını öneriyoruz. Çıkmak zorunda iseler de tedbirli olmaları gerekiyor. Şuanda hem kar yağışı devam ediyor, hem yol kapalı. Büyükşehir olarak bütün kamyonlarımızla, tuzlama araçlarıyla, greyderlerimizle inşallah yolu açacağız. Şuanda Fen İşleri Dairesi ekiplerimiz çalışıyor. Kısa zamanda yolun trafiğe açılacağını düşünüyoruz. Araç sahipleri yetkililerin isteklerine uyarsa yol daha kısa sürede açılacak. Yağış devam ediyor. Bandırma’ya gelecek olan vatandaşlarımıza yola çıkmamalarını önermiyoruz” diye konuştu.



Mahsur kaldılar

Öte yandan Banvit fabrikalarında çalışan 700 işçi fabrikada mahsur kaldı. Canlı tavuk asma ve kesimhane de çalışan yaklaşık 700 işçi kapanan yollar yüzünden fabrika yemekhanesinde bekliyorlar. İlgililerin verdiği bilgiye göre Ömerköy, Cezaevi ve Banvit yolu şu an itibariyle tamamen kapalı. Çalışmalar devam eden tipi yüzünden güçlükle yürütülüyor. Banvit yetkilileri gece vardiyası olarak çalışan işçilerin sabah Doğruca ile kent merkezi arasındaki yolun ulaşıma kapanması nedeniyle servis araçları fabrikaya ulaşamadı. Bu sebeple işçilerin kent merkezine dönemediklerini, yetkililerle gerekli temasları kurduktan sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladıklarını yol açıldıktan sonra işçilerin servislerle kent merkezine ulaştırılacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan Bursa’nın Karacabey ilçesi ile Balıkesir’in Bandırma ilçesi arasındaki yol da trafiğe kapandı. Karacabey Belediyesi ekipleri yolun açılması için seferber oldu.