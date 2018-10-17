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Bütçe 156 milyon lira

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısında bütçe 156 milyon 507 bin 12 lira olarak belirlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısında bütçe 156 milyon 507 bin 12 lira olarak belirlendi.


Edremit Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Bütçe Görüşmeleri Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında gerçekleştirildi.


Edremit Belediyesi'nin 2019 yılı mali bütçesi 156 milyon 507 bin 12 Türk Lirası olarak oy birliği ile kabul edildi.

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