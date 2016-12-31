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31 Aralık 2016 13:57

Butik otel cayır cayır yandı

Butik otel cayır cayır yandı

31 Aralık 2016 13:57

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir süre önce restore edilerek butik otel haline getirilen 150 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu.
Bandırma ilçesi Edincik Mahallesinde bulunan ve yeniden onarılarak 11 odalı butik otele dönüştürülen 150 yıllık tarihi konakta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre dün saat 00.45 sularında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında bina kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Yangın esnasında otelde 12 müşterinin ve yılbaşı eğlencesi için otelde prova yapan çalgı ekibinin olduğu öğrenildi.
Yangına 5 araç ve 20 kişilik ekiple müdahale eden Büyükşehir Belediyesine ait Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Edincik Müfrezesi ekipleri yangını 5 saatlik bir çalışma sonunda söndürdü. İlk belirlemelere göre yangının sol üst kattaki yola bakan odada bacadan veya elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi. Yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.



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