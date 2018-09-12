Büyükşehir Balıkesir'i ilmek ilmek işliyor

Başkan Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesiyle birlikte Balıkesir'i adeta ilmek ilmek işliyor. 2018'in ulaşım yılı ilan edildiği Balıkesir'de neredeyse ulaşılmayan mahalle kalmazken, ekipler 2000 kilometrelik asfalt yol hedefine ulaşmak için gecesini gündüzüne katarken, okul bölgelerindeki yollar da yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, Altıeylül ilçesinin ana arterlerinden birisi konumundaki Teknik Lise Caddesi'nin asfalt çalışmasını okulların açılacağı güne yetiştirmek için gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Kafaoğlu da işi sıkı tutuyor. Yol çalışmalarını yerinde denetleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, işçiler ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve caddedeki çalışmaların okulların açılacağı güne kadar bitirilmesi talimatını verdi. Cadde üzerindeki esnaf ve mahalle sakinleri ile de sohbet eden Başkan Zekai Kafaoğlu'na bu yolun asfaltlanması konusunda belediyeye iletilen taleplerin zamanında cevap bulmasından dolayı teşekkür ettiler.

Her şey çocuklarımız için

Teknik Lise Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zekai Kafaoğlu burada basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. Kafaoğlu şunları söyledi: “Teknik Lise Caddemizde asfalt iyice bozulmuştu, neredeyse timsah sırtı olmuştu. İhale ile asfalt işini verdiğimiz firmayı bu caddeye yönlendirdik, okullar açılmadan önce yeniden asfaltlanması talimatını verdik. Yetiştirebilmek için yüklenici firma gece de durmadan işine devam ediyor. Bugün biz de çalışmaları yerinde görelim diye Fen İşleri Daire Başkanımız Ayhan Arık bey ve ekibiyle çalışma sahasına geldik. Arkadaşlarımızın çalışmasını gözlemliyoruz. Teknik Lise Caddemiz standartlara uygun şekilde sıcak asfalt kaplanarak trafiğin en yoğun olduğu en işlek caddelerimizden biri olan Teknik Lise caddemizdeki trafiği de daha konforlu hale getirmeyi planlıyoruz. Her şey çocuklarımız için. Altıeylül ilçemizin en büyük mahallesi Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi'nin de en büyük en önemli ana arteri Teknik Lise Caddesi. Burayı göz ardı edemezdik”dedi.

Durmak yok yola devam ediyoruz

İl genelindeki asfaltlama ve kilit parke döşeme çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yol yapım çalışmalarımız şehrin muhtelif yerlerinde olanca hızıyla devam ediyor. Bir taraftar asfalt kaplama çalışmaları, diğer yandan kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Aynı anda günlük ortalama 52 ayrı noktada çalışmalar yapılıyor. Kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bir taraftar yüklenici firmalarımız diğer taraftan Fen İşleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizin marifetleri ile yola devam ediyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz”şeklinde konuştu.

Adliye kavşağı Eylül ayı sonunda hizmete açılacak

Başkan Zekai Kafaoğlu, köprülü kavşak çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Adliye Kavşağı'nın Eylül ayı sonunda trafiğe açılacağının müjdesini veren Başkan Zekai Kafaoğlu, “Yol yapım çalışmalarının yanı sıra kavşak çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Adliye Kavşağımızdaki çalışmalarımız da oldukça hızlı ilerliyor. Dövizdeki yükselmeden kaynaklanan demirde ve asfalttaki maliyetlerin yükselmesinden dolayı firmalarımız zorlanmasına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. İnşallah Eylül ayı sonuna kadar yolu hizmete açmayı planlıyoruz. Eylül ayının başında açılacaktı ama firma normal süresinden önce bitirmeyi planlıyordu ancak tamamlayamadı. İnşallah Eylül ayı sonunda yol tamamen bitirilerek trafiğe açılacak. Adliye Kavşağı'nın dışında Cengiz Topel Caddesi üzerinde de bir kavşak çalışmamız var. Orayla ilgili de yüklenici firma ile sürekli görüşüyoruz. Onu da sıkıştırıyoruz. Oranın da bir an önce açılarak Karesi ve Altıeylül ilçelerini birbirine bağlayarak trafiğini rahatlatmak istiyoruz. Emniyet kavşağından adliye kavşağına kadar şehir yaşayanlarının rahatlamış ve trafiği rahatlatmış olacağız” dedi.

Hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Yol ve kavşak çalışmalarının yanı sıra diğer birimler tarafından yürütülen bir çok hizmetin de devam ettiğini vurgulayan Başkan Zekai Kafaoğlu; şöyle konuştu “Bir taraftan asfalt ve kavşak çalışmalarımız devam ederken; diğer yandan BASKİ'nin, Kent Estetiği Daire Başkanlığımızın çalışmaları da sürüyor. Yetiştirmeye çalıştığımız parklar var. Onlarla ilgili bir kısmını kendimiz yapıyoruz, bir kısmını da yüklenici firmalar vasıtasıyla yaptırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İvrindi'deki millet parkının temelini attık. Hemen akabinde Havran'daki millet parkımızın temelini attık. Önümüzde kendi imkanlarımız ile yapacak olduğumuz Savaştape'deki millet parkımız var, Kepsut'ta yapacağımız millet parkımız var. Yine Bahçelievler'de Diş Hastanesinin karşısında devam edecek olan büyük bir park projemiz var. Orada tapusu 922 kişinin üzerinde olan bir alan da vardı ağaçlandırma bölgesi olarak. Bu park çalışmasına bu alanı da ilave ederek tekrar projeyi revize ediyoruz. İnşallah bu çalışma da bittikten sonra ihalesini yaparak Bahçelievlerimize gerçekten Atatürk Parkı'ndan büyük bir park kazandırmış olacağız. Bunun yanında Bahçelievler ile Plevne mahallelerimiz arasında kapalı Pazar yeri ihalesi yapıldı. Temelleri atıldı. Yüklenici firmamız orada çalışmalarını sürdürüyor. 2. Gündoğan'dan açık pazar yerimiz vardı. Onun da üstünün kapatılması noktasındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayı sonu gibi bu Pazar yeri de tamamlanmış olacak. Verdiğimiz sözlere ve hedeflere ulaşma noktasında ciddi bir gayret içerisindeyiz. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.