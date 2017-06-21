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21 Haziran 2017 17:01

Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu 1/1000 ölçekli imar planlarını görüşüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu şehirde, imar mağduriyetlerinin giderilmesi, yeşil alan gibi sosyal hayatı etkileyen yaşam alanlarının çoğaltılması, modern ve estetik mimarinin önünü açacak olan 1/1000 ölçekli imar planlarını görüşmek üzere toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu 1/1000 ölçekli imar planlarını görüşüyor

21 Haziran 2017 17:01

Planın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanmasının ardından askıya çıkarılması bekleniyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu 1/1000 ölçekli imar planları görüşülmek üzere toplandı. Altıeylül ve Karesi İlçelerinin imar komisyon üyeleri ve ilgili memurların da hazır bulunduğu toplantıda ilçe meclislerinden geçen 1/1000 ölçekli planlar onaylanmak için Büyükşehir Meclisi’ne sunularak imar komisyonuna havale edilmişti. Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Yusuf Hocaoğlu, İlçelerden onaylanarak gelen 1/1000 ölçekli planların yürürlüğe girmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi onayından geçmesi gerektiğini bildirdi. Komisyon olarak yoğun ve titiz bir şekilde çalıştıklarını belirten Yusuf Hocaoğlu, "Bu sebeple ilgili ilçelerin de katılım ve katkıları ile planlar üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimizin geleceğini belirleyecek olan bu planlarda uygulanabilir bir imar disiplini, imar mağduriyetlerinin giderilmesi, yeşil alan gibi sosyal hayatı etkileyen yaşam alanlarının çoğaltılması, modern ve estetik mimarinin önünü açacak yapılaşmayı özendiren bir plan oluşturuluyor. Lokomotif sektör olan inşaat sektörünün durağanlık yaşamaması ve yeni çıkacak yönetmelikten sektörün olumsuz etkilenmemesi için Haziran ayı içinde Balıkesir Büyükşehir Meclisi’nde onaylatılmasının akabinde askıya çıkarmaya çalışacağız" dedi.




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