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22 Kasım 2017 10:55

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 2. birleşimi yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılı Kasım Ayı 2.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 2. birleşimi yapıldı

22 Kasım 2017 10:55

Birleşimi yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan’ın Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, meclise sunulan önergeler okunduktan sonra gündem maddeleri görüşüldü.


Mecliste 2018 yılı bütçesi de oybirliği ile kabul edildi. 650 milyon lira gelir, 750 milyon lira giderden oluşan bütçe meclisteki tüm partilerin oybirliği ile kabul edilirken, ilçe belediyelerinin bütçeleri de onaylandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen birleşimde; ilçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları hazır bulundular. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan’ın başkanlığındaki mecliste, önergelerin okunmasının ardından gündem maddeleri üzerinde görüşüldü. Görüşülen maddelerdeki hususların ilgili komisyonlara havaleleri kabul edildi.




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