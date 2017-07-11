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11 Temmuz 2017 10:43

Büyükşehir Belediyesi’nden “Çevre Bilinçlendirme” Programı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 11-20 Temmuz tarihleri arasında Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde Mavi Bayrağı bulunan ve Mavi Bayrak başvurusu yapan plajlarda “Çevre Bilinçlendirme” programları düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden “Çevre Bilinçlendirme” Programı

11 Temmuz 2017 10:43


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 11-20 Temmuz tarihleri arasında Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde Mavi Bayrak bulunan ve Mavi Bayrak başvurusu yapan plajlarda “Çevre Bilinçlendirme” programları düzenlenecek. 11-12 Temmuz Tarihlerinde Sarımsaklı, 13 Temmuz’da Öğretmenler Plajı, 17 Temmuz’da Akçay, 18 Temmuz’da Altınoluk, 19 Temmuz Zeytinli, 20 temmuz Erdek Ocaklar plajlarında düzenlenecek olan programların akışı ise şu şekilde olacak:11.00 program açılışı. 11-12.00 Plaj halkına etkinlik hakkında bilgi verme ve broşür dağıtımı. 12.00-12.30 Plajda bulunan vatandaşlar ile çöp ve izmarit toplama etkinliği. 12.30-13.30 Tırın içerisinde bulunan plaj kirliliği ile ilgili serginin tanıtımı. 13.30-14.30 Çocukların gözünden Mavi Bayraklı plaj resimleri yarışması ve ödül töreni. 14.30-15.30 Çocuklar ile çuval ve halat çekme yarışması. 15.30-16.30 Plaj halkı ile anket çalışması.




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