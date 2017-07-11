Büyükşehir Belediyesi’nden “Çevre Bilinçlendirme” Programı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 11-20 Temmuz tarihleri arasında Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde Mavi Bayrak bulunan ve Mavi Bayrak başvurusu yapan plajlarda “Çevre Bilinçlendirme” programları düzenlenecek. 11-12 Temmuz Tarihlerinde Sarımsaklı, 13 Temmuz’da Öğretmenler Plajı, 17 Temmuz’da Akçay, 18 Temmuz’da Altınoluk, 19 Temmuz Zeytinli, 20 temmuz Erdek Ocaklar plajlarında düzenlenecek olan programların akışı ise şu şekilde olacak:11.00 program açılışı. 11-12.00 Plaj halkına etkinlik hakkında bilgi verme ve broşür dağıtımı. 12.00-12.30 Plajda bulunan vatandaşlar ile çöp ve izmarit toplama etkinliği. 12.30-13.30 Tırın içerisinde bulunan plaj kirliliği ile ilgili serginin tanıtımı. 13.30-14.30 Çocukların gözünden Mavi Bayraklı plaj resimleri yarışması ve ödül töreni. 14.30-15.30 Çocuklar ile çuval ve halat çekme yarışması. 15.30-16.30 Plaj halkı ile anket çalışması.