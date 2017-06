Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor

Edip Uğur Uğur tarafından Altıeylül ilçesine bağlı 66 kırsal mahallesinde 457 ton mısır silajı dağıtımı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukçu Mahallesinde düzenlenen mısır silajı dağıtım töreni BATAŞ Genel Müdürü İsmail Çoban’ın selamlama konuşması ile başladı. Ardından törende vatandaşlara hitap eden Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Büyükşehir Belediyesinin ve merkezi hükümetin çiftçiye, üreticilere yönelik çalışma ve desteklerinden övgüyle söz etti. Milletvekili Poyrazlı, “Çok güzel bir ilde yaşıyoruz, cennet gibi ilimiz var. Balıkesir’de yok yok, her şeyimiz var. Balıkesir’imizi her gitiğimiz yerde Türkiye’yi doyuran il diye anlatıyoruz. Çiftçimize, hayvancımıza, üreticimize de mutlaka destek olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz AK Parti Hükümeti olarak kurulduğu yıldan itibaren çiftçimize, üreticilerimize destek vermeye gayret ediyoruz, bunun için de çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Edip Uğur ağabeyimizin de talimatıyla o da merkezi hükümetle beraber aynı şekilde üreticimize çiftçimize destek oluyor. Hızlı bir şekilde de destekleri her alanda devam ediyor. Hem merkezi hükümet hem de büyükşehir belediyemiz ve belediyelerimiz olarak bundan sonra da çiftçimize üreticimize destek vermeye devam edeceğiz, Türkiyeyi doyuran il olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Uğur: “Çiftçimize hizmetlerimiz devam edecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediyesi olarak Burhaniye ilçesinde kurulan çiftçi eğitim merkezinde üretim yaptıklarını, çiftçiler için Balıkesir için üretmeye devam ettiklerini bildirdi. Pamukçu’daki törende üreticilere hitap eden Başkan Uğur, “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye’de bulunan Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğünde, büyükşehir belediyeleri bünyesindeki tek olan çiftçi eğitim merkezini kurduk. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, 210 dekarlık alanda faaliyetini sürdürüyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği, yem bitkileri, parfüm bitkileri, tropikal bitkiler ve endüstri bitkileri üretimi konularında çalışmalar yürütüyor. Bitkilerden uçucu yağ elde edilmesi ve katma değerinin arttırılması anlamında uçucu yağ üretim tesisi, tıbbi ve aromatik bitkiler ve bitki biyoteknolojisi laboratuarı da kurarak bölgeye rol model olacak bir tesis kazandırıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak, taş toplamadan buzağı kulubesine, tohum temizleme makinesinden tohum ve fide desteğinden zeytin zararlılarıyla mücadeleye kadar her alanda çiftçimizin yanında yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl Ayvalık’ta meydana gelen sel felaketi sonrası Çiftçi Eğitim Merkezimizde 100 dekar alanda yetiştirilen mısırlardan elde edilen 725 ton silajdan 118 tonunun mağdur olan hayvan yetiştiricilerine dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün de Altıeylül ilçemize bağlı 66 kırsal mahallemize 457 ton mısır silajı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hayvan yetiştiricilerimize hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir’den çiftçiye 70 trilyon

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye, üreticiye bugüne kadar 70 trilyonluk destek verildiğini, desteklerin artarak süreceğini bildirdi. Başkan Uğur, “İnşallah en kısa zamanda Pamlukçu’ya da İkizcetepeler’den gelen İçme Suyu Arıtmadan geçen suyu da vereceğiz. Balıkesir’deki bütün kırsala vermeye başladık, şu an 15’e yakın kırsal mahallemizde Balıkesir merkezde Eski Kuyumcular’da, Paşaalanı’nda ne su kullanılıyorsa aynı su kullanılıyor. Burada da öyle olacak. Merkezden kırsala doğru hizmetler de geliyor. Balıkesir tarım ve hayvancılık şehri. Bizim dağıttığımız süt tankları, 825 bin dekar alandaki zeytin sineği ilaçlamalarımız, taş toplama makineleri, polen altlığımız, silıaj mısırımız, Balıkesir’deki çiftçiye 70 trilyon destek vermişiz. Bu az bir destek değil, bu desteklerimiz inşallah daha da devam edecek. Bu bölgede dağıttığımız silajlık mısır bu yıl 458 ton, önümüzdeki yıl da ektirdiğimiz silaj mısır ile bin ton üretim olacak onu da dağıtacağız. Çiftçimiz daha çok kazansın istiyoruz, para kazansın, katma değeri daha yüksek ürünler elde etsin. Çünkü eski teknolojiler geleneksel tarımla bu işler olmuyor. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak Burhaniye’de 140 dönüm arazimiz var. Aromatik bitki yetiştiriyoruz, nane, ekinezya, papatya, lavanta, doku nakilleri de yapıyoruz. Lavantanın yağı çok değerli, pargümeri sektörü bunun pşeinde koşuyor. Yağından para kazandıracağız çiftçilerimize. Burhaniye’de örnek çifçtilik uygulamalarımız da başladı. Bu silajların çiftçimize hayırlı olmasını diliyoruz, bu hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere silaj dağıtımı gerçekleştirildi. Yüzlerce çiftçi Büyükşehir’e ve Bşakan Uğur’a teşekkür ettiler. Altıeylül ilçesi Pamukçu mahallesinde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Mahmut Poyrazlı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve BATAŞ (Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş.) Genel Müdürü İsmail Çoban, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün ile çok sayıda çiftçi, üretici katıldı.