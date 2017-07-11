Büyükşehir Belediyespor güreş takımı süper lig’de

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Konya’da düzenlenen Büyükler Serbest Güreş 1’inci Ligi maçlarında şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi. Konya 100’üncü Yıl Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada Erzurum Pasinler Belediyespor’u 7-1, Ankara Büyükşehir Belediyespor’u 6-2 yenen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, finale çıktı. Finalde Edirne Trakya Birlikspor’la karşılaşan Balıkesir temsilcisi, minderden 6-2 galip ayrılarak 1’inci Lig şampiyonu oldu ve Süper Lig biletini aldı.

Başkan Uğur’a teşekkür

Şampiyon olan güreşçiler kulüp, yöneticileri, antrenörleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’u ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür ettiler ve kazandıkları şampiyonluk kupasını Başkan Uğur’a taktim ettiler. Güreşçileri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Uğur, şampiyon sporcuların Balıkesir ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi. Ziyaret sonunda Başkan Uğur ve güreşçiler hatıra fotoğrafı çektirdiler.