Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, GAP İdaresi Koordinatörlüğünde; “Yerel Yönetim Personeli Kapasite Artırımı Projesi Kırsal Kalkınma ve Yerel Yönetimlerin Kırsal Kalkınmada Rolü” adı altında gerçekleşen ve GAP bölgesinde yer alan Büyükşehir Belediyelerinin Kırsal Hizmetler birimlerini ağırladı. 2014 yılından itibaren il genelinde kırsal alanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirilen örnek faaliyetleri ve bundan sonra yapılması planlanan projeler misafirlere anlatıldı. Balıkesir’in tarımsal potansiyelini ortaya koyarak kırsal kalkınma, bitkisel ve hayvansal üretimdeki deneyimlere ilişkin fikir alış-verişinde bulunuldu.