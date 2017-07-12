Büyükşehir hafriyat temizliğine başladı

Temiz ve düzenli bir kent için hafriyat atıklarının gelişigüzel atılmaması için çağrıda bulunan Başkan Uğur, “Hemşerilerimize temiz ve düzenli bir Balıkesir’i vaat ediyoruz” dedi.

Üçpınar- Kavaklı yolunun 5. Kilometresinde başlatılan hafriyat temizleme çalışmalarına 50 firma 137 kamyon ile destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyat depolama alanına hergün ortalama 300 kamyonun döküm yaptığını söyleyen Başkan Uğur, bugüne kadar 1 milyon 800 bin metreküp hafriyatın depolandığını belirtti. 300 bin metreküp hafriyatın ise peyzaj ve altyapı çalışmalarında kullanıldığını ifade eden Başkan Uğur, kaçak olarak, gelişigüzel doğaya bırakılan hafriyatların Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılacağını söyledi.

Başkan Uğur: “Hemşerilerimize temiz ve düzenli bir Balıkesir’i vaat ediyoruz”

Balıkesir’in merkez ilçeleri Karesi ve Altıeylül’de iki hafriyat döküm alanı olduğunu söyleyen Başkan Uğur, “Balıkesir’de Altıeylül ve Karesi ilçelerimizde iki hafriyat döküm alanımız var. Gelişi güzel inşaat atıkları ve hafriyatlar dökülmesin istiyoruz. Daha önce gelişigüzel dökülmüş hafriyat ve inşaat atıklarını temizleme çalışmalarını Büyükşehir olarak başlattık. 5 bin metreküplük bir hafriyat. Önce Üçpınar, kavaklı yolunda daha sonra muhtelif yerlerde gelişigüzel dökülen atıkları temizleyeceğiz. Balıkesir’in çevresi de temiz olsun istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne kayıtlı 50 hafriyatçımız var. 137 kamyon ile hizmet veriyorlar. Büyükşehir olmanın, düzenli yaşamanın farkını Çevre Dairemiz de yapmış olduğu bu çalışma ile gösteriyor. İnşallah hemşerilerimize temiz ve düzenli bir Balıkesir’i vaat ediyoruz” diye konuştu.