Büyükşehir hayvanları unutmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından 4 Ekim Dünya hayvanları koruma günü nedeniyle Mekik Sokakta düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ve hayvanseverlere mama dağıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz amaçlarının Dünya Hayvanları Koruma gününde farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek “Vatandaşlarımızı ve hayvanseverleri bu konuda destek vermek ve bilinç oluşturmak için etkinlik düzenledik. Büyükşehir Belediyesi olarak Ovaköy ve İvrindi'de 2 tane geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezimiz var. Burada yaklaşık 40 personel ile hizmet veriyoruz. Hayvanseverler buralara gelip hayvanları sahiplenebiliyorlar”dedi.

Hocaoğlu: "Yaşamaları için çaba harcıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Hocaoğlu ise “Bugün Hayvanları Koruma günü nedeniyle beraberiz. ‘Onlar Bize Emanet' sloganıyla düzenlediğimiz bu günde çeşitli etkinliklerle hayvan severlerle beraber, hayvanlarımızı korumak onlara sahip çıkmak için günün anlam ve önemiyle ilgili etkinlikler yapıyoruz. İnsanlar şehirleşme hayatına geçtikçe eskiden organik malzemeler kullanılarak köylerde kırsalda sokak ve evde bakılan hayvanlar çok fazlaydı. Ama yerleşik şehre geçilince, gerek şehrin düzeni ortamı gerekse insanların ekonomik savaşlarla mücadelesinden dolayı sahipsiz kalan hayvanların yiyecek ve barınma sıkıntıları ön plana çıkmaya başladı. Bu günün vesilesiyle farkındalık çekmek ve sokakta kalan hayvanlara da bizim hazırladığımız bir takım mamalar veya onlara bir can suyu olabilecek ve dikkati buraya çekebilecek etkinliklerle onların yaşaması için ortam hazırlamak için çaba harcıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarımızla ekiplerimizle birlikte bu konuda hassasiyet gösteriyoruz”şeklinde konuştu.

Etkinlik beyaz güvercinleri gökyüzüne bırakılması ve mama dağıtımı ile sona erdi.