Büyükşehir zabıtadan marketlere etiket baskını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu zabıta müdürlüğüne market ve işyerlerinin denetimi için talimat verdi. Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri ile İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü yetkilisi ile birlikte marketlere etiket ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Zabıta Ekipleri denetime çıkmadan önce Zabıta Daire Başkanı Mahmut Ayan, zabıta memurlarına yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Arkadaşlar bugün Cumhurbaşkanımız Tüketici Koruma Kanununda yaptığı kanun değişikli ile marketleri denetlemeye çıkacağız. Fahiş fiyatla satış yapan, etiketlerde uygunsuz etiket olan, Fiyatı çok çabuk değişen malların ve stokçuluk yapanları tek tek denetleyeceğiz. Bu konuda Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun hassasiyetini biliyorsunuz. İçeri girdiğimizde etiketlere bakalım. Malların etiketlerini yazalım. Faturalarına bakıp, fatura denetimi yapalım. Halkımıza ucuz mal satılmasını sağlayalım. Gereğini yaparsınız. Gördüğünüz eksiklikleri hatalarda tutuklularınızı tutarsınız bizde gereğini yaparız”.

Zabıta ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü yetkilileri şehirde bulunan marketlere etiket, raf, stok, raflarda bulunan malların etiketlerini denetlediler. Denetimler sonucu buldukları eksiklikleri tutanak altına aldılar. Marketlere eksiklikleri anlatıldı ve fahiş fiyat bulunan mallara ait faturaların 3 gün içinde kendilerine ibraz etmeleri istendi.