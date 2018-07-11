Büyükşehir zeytin üreticisini zeytin sineğine karşı uyardı

Ziraat odalarının uyarıları ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden zeytin üreticisine seslendi.

Yapılan uyarıda “Ülkemizde üretilen zeytin ve zeytinyağının önemli bir kısmının yetiştirildiği ilimizde, üreticilerimizin sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edebilmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.”dedi.

Zeytin sineği zararlısının titizlik ile izlendiğinin vurgulandığı uyarıda “Zeytin sineği zararlısına karşı mücadele amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliği ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelinin gayretleri ile; zeytin sineği dikkat ve titizlik ile izlenmektedir.”denildi.

Eşik değerlerin geçilmesinin ardında 15 gün içinde havadan ilaçlamanın başlayacağı duyurulan uyarıda “Fenomen tuzaklardaki zeytin sineği popilasyonunda bu yoğunluğun devam etmesi ve eşik değerlerin üzerinde seyretmesi halinde 15 gün içerisinde, Körfez Bölgesi ve Güney Marmara Bölgesi zeytinliklerinde havadan ilaçlama mücadelesi çalışmalarına başlanacaktır.”denildi.

Havadan ilaçlamadan önce üreticilerin karadan ilaçlama çalışmalarına başlaması gerektiğinin altının çizildiği yazılı uyarıda “Ancak, uçakla ilaçlamada daha iyi sonuçlar alınması bakımından üreticilerimizin öncelikle yerden ilaçlama çalışmalarına başlayarak zeytin sineğine müdahale etmeleri önem arz etmektedir” denildi.