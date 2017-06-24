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24 Haziran 2017 10:56

Büyükşehirde bayramlaşma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Büyükşehir Belediyesinde görev yapan personel ile bayramlaştı.

Büyükşehirde bayramlaşma

24 Haziran 2017 10:56

Avlu Balıkesir’deki yeni sergi salonunda gerçekleşen bayramlaşmada Başkan Uğur, Büyükşehir Belediyesine bağlı daire başkanlıkları ve tüm birimlerde görev yapan bütün personel ile tek tek tokalaşıp Ramazan Bayramlarını kutladı.


Avlu Balıkesir’deki bayramlaşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan, Genel Sekreter Vekili Nazım Ergelen, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Çur, Taylan Engin, Aydın Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, BASKİ Genel Müdürü Mustafa Bayram, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ilgili birim amirleri, şube müdürleri, işçi ve memurlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelindiğini, milletçe bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade ederek çalışan tüm personelin bayramını kutladı.




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