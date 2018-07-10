Büyükşehir’de sıfır atık dönemi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan ve yürütülen Sıfır Atık Projesinin ilk toplantısı önceki gün Karesi Toplantı Salonu’nda ilgili daire başkanlıklarının personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belediye binası başta olmak üzere Belediye’ye bağlı tüm iştiraklerde konuşlandırılan atık kutularının tanıtımı ve ne şekilde kullanılacağı ilgili personellere tüm detaylarıyla anlatıldı. Proje hakkında bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Yılmaz, atıkların çöp olmaktan çıkarılması gerektiğinin altını çizerek özetle şunları söyledi; “Çöplerin ayrıştırılarak doğaya tekrar kazandırılması konusunda bakanlığımızın başlattığı projeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete geçiriyoruz. Bu projenin birden fazla önemli amacı var. İlk amacımız atıkları çöp olmaktan çıkartmayı hedefliyoruz. Doğaya ve ekonomiye yeniden kazandırabileceğimiz atıkları tekrardan kazanmayı planlıyoruz. Özellikle cam, kağıt gibi ekonomik değeri olan ve doğada ağaçların kesilmesinin engellenebileceği ve camın doğada bertaraf etmenin zorluğu göz önünde bulundurularak bu gibi maddeleri tekrardan ekonomiye kazandıracağız. Bu konuda Balıkesir il genelinde Büyükşehir Belediyemizin örnek olmasını istiyoruz. Belediyemizde bunu sağladıktan sonra diğer kurum ve kuruluşlarda da bu projeyi harekete geçirmeyi hedefliyoruz”dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, “Doğa bizlere geçmişin değil, geleceğimiz olan çocuklarımızın emanetidir. Onlara temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızın başlattığı projeyi belediyemiz bünyesinde faaliyete geçirdik. İlgili daire başkanlığımıza bu konuda gerekli tüm talimatları verdik ve projenin kusursuz şekilde hayata geçirilmesini ve uygulanmasını istedik. Çünkü çevre sadece bize değil, üzerinde yaşayan tüm canlılar için büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.