Büyükşehir’den 20 ilçede 90 bin kişiye iftar yemeği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organize ettiği Ramazan etkinlikleri bu yıl 20 ilçede düzenlenen programlar ve verilecek iftarlar ile Ramazan’ın bereketini hissettirecek. Ramazan ayı boyunca toplamda 90 bin Balıkesirli Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofralarında orucunu açacak. İftar programlarının yanı sıra her ilçede animasyon, jonglör gösterileri, Hacivat - Karagöz oyunları ve illüzyon gösterileri sahnelenecek. Ramazan etkinlikleri ile ilgili olarak açıklama yapan açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunarak “Af, mağfiret ve bereket ayı olan, ‘Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş’ olarak müjdelenen Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Manevi duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Bu ayda insanlar tuttukları oruçlarla hem bedenlerinin şükrünü yapmış hem de aç ve yoksulların halini daha iyi anlamış olurlar. Bu nedenle Ramazan paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni bulunduran Ramazan Ayı’nın Balıkesirimize, ülkemize ve İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm Balıkesir halkının bereket dolu bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Ramazan ayının bereketini 20 ilçeye yaymanın gayreti içerisinde olduk. Hemen her gün bir ilçemizde ayrı ramazan programlarımız ve iftarımız olacak. Her ilçemizde sokak ve meydanlarda iftar sofraları kuracağız. Aynı zamanda bir paylaşma ayı olan Ramazan’da yaklaşık 90 bin hemşerimizle birlikte oruç açacağız. Tüm halkımızı etkinliklerimize ve iftar sofralarımıza bekliyoruz”dedi.