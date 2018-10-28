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Büyükşehir'den Balıkesir esnafına 10 bin bayrak dağıtıldı

Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95.

yıl dönümü öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Merkez, Edremit ve Bandırma'daki esnaflara 10 bin adet bayrak ile 20 bin adet Cumhuriyet konulu magnet dağıttı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun talimatıyla hazırlatılan bayrak ve magnetler, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Beyaz Masa ekipleri tarafından dağıtıldı. Cumhuriyet'in ilanın 95. Yıl dönümü nedeniyle kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesinde dağıtılan bayraklar Balıkesir esnafı tarafından memnuniyetle karşılanırken; esnafların bayrakları hemen astıklarıysa dikkatlerden kaçmadı.

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