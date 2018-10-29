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Büyükşehir'den Çölyak hastaları için seminer

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen “Kadın Sağlığında Doğru Bilinen Yanlışlar” konulu seminer gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen “Kadın Sağlığında Doğru Bilinen Yanlışlar” konulu seminer gerçekleştirildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tenzile Erdoğan Kadın Sanat ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Balıkesirli bayanların yoğun ilgi gösterdiği dikkatlerden kaçmazken; Sağlıklı beslenme, çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığı konusunda anlatımlarda bulunuldu. Eğitmen Cevriye Ayaz ve Balıkesir Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan tarafından verilen seminerde özellikle çölyak hastalarının karşılaştığı sıkıntılarla gluten duyarlılığı olup da yemek konusunda sıkıntı yaşayan bayanlara önemli bilgiler verildi. Çölyak hastalarıyla gluten duyarlılığı olan insanların nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda örnek yiyeceklerinde sergilendiği seminerin sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadılar. Kısa bir süre önce faaliyete geçen ve henüz resmi açılışı yapılmayan Tenzile Erdoğan Kadın Sanat ve Yaşam Merkezi ilk etkinliğinde misafir ettiği konuklardan da tam not aldı.

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