Büyükşehir'den elektrikli otobüs girişimi

Anlaşma sağlanırsa yüzde 100 yerli ve milli olan elektrikli otobüsler Balıkesirlilerin hizmetinde olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım "MD 9" elektrikli halk otobüsü ile alakalı teknik konular hakkında görüşme gerçekleştirildi. Kafaoğlu, “Güzel şehrimiz Balıkesir için çalışmaya devam ediyoruz. Balıkesir'imize kazandırmayı planladığımız tamamen yerli ve milli TEMSA firmasının ürettiği "MD 9" elektrikli halk otobüsünü inceleyerek küçük bir yolculuk yaptık. Çevreci, sessiz ve oldukça tasarruflu olması bizler için oldukça önemli bir husus. Şehir 2023 vizyonu çerçevesinde Balıkesir'i sessiz şehir, yeşil bir şehir yapabilmek için projelerimiz var. Bunların içerisinde bir tanesi de toplu ulaşımda kullandığımız araçları fosil yakıtlardan kurtararak daha çevreci, daha yeşil ve sessiz bir hale nasıl getirebiliriz diye Büyükşehir Belediyesi olarak ekibimiz çalışma yapıyor. Bununla ilgili olarak bazı belediyeler araçlarını doğalgaza çevirmişler. Doğalgazlı mı olmalı, elektrikli mi olmalı diye arkadaşlarımız ciddi bir fizibilite çalışması yaptılar. Bununla ilgili Konya'ya da gittiler ve daha öncede duydunuz. Tesla'ya bir davet mektubu göndererek bu elektrikli araçlarla ilgili projelerini ve çalışmalarını bize aktarmaları konusunda bir yaklaşımımız olmuştu. Ama hepinizin bildiği gibi onun CEO'sunun uyuşturucu kullanmasından dolayı ve basına yansıması nedeniyle ilk tepkiyi biz gösterdik. Böyle bir firmadan bilgi almayı bile red ettik. Bu konuda özellikle yerli ve milli sanayiye destek olma açısından ve ülkemizde yapılan imkanları değerlendirme noktasında Temsa'nın da bu konuda ciddi çalışması olduğunu ve örneklerini sunabileceklerini ifade ettiler. İşte bugün de Temsa'nın CEO'su ve yetkilileri aramızda” dedi.

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, elektrikli halk otobüsünün yüzde yüz milli ve yerli bir üretim olduğunu dikkat çekerken vizyonu olan belediyemizi daha farklı boyutlara taşıma düşünceleri ile hareket ettiklerini belirtti. Yıldırım, “Bugünkü davetiniz için çok teşekkürler. Bizi böyle vizyonu olan böyle bir teknolojiyi kullanarak ülkemizi ve belediyemizi daha farklı boyutlara taşıma düşünceleri ve vizyonu olan bir belediye ile buluşmak, burada kendi ürünlerimizi sunmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda söylediğinizi gibi ürünümüzü sunmayı direkt ürünle beraber aşağıda bulunan M9 elektrikli aracımızı sizlere sunacağız. Bildiğiniz gibi yüzde 100 yerli ve milli bir üründür. Bunu Adana fabrikamızda geliştiriyoruz kendi merkezimizde ve kendi fabrikamızda Adana'da üretiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na otobüsün maketini hediye etti. Programın sonunda ise basın mensupları ile "MD 9" Elektrikli Halk Otobüsü ile şehir turu atıldı. Şehir turu sırasında otobüste firma yetkilileri tarafından teknik bilgi verildi. Kaç otobüs verileceği ve ne kadara mal olacağı ile ilgili bilgilerin anlaşma sağlandığı taktirde açıklanacağı belirtildi.