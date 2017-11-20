Büyükşehir’den haşere ile mücadele

Çalışmalar kapsamında 58 bin 797 kanalizasyon hattında sivrisineklere karşı sıcak sisleme kaynak taraması yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi temiz çevre ve sağlıklı toplum anlayışı ile il genelinde haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında havaların soğumasıyla birlikte kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında sisleme uygulaması yapılıyor. Bu kapsamda yapılan sıcak sisleme çalışmaları ile ergin sivrisineklerin yaz sezonuna kadar konakladığı yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarında yok edilmesi hedefleniyor. Haşere mücadele işi kapsamında il genelinde kanalizasyon hatlarında toplam 58 bin 797 adet sıcak sisleme uygulaması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen haşere ile mücadele çalışmaları aralıksız devam edecek.