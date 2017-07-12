Ayvalık ilçesinin Mavi Bayraklı Sarımsaklı Plajı’nda başlayan etkinlikler kapsamında, vatandaşlara çevre eğitimleri verildi, anketler düzenlendi, çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar yapıldı, vatandaşlarla birlikte sahil temizliği gerçekleştirildi ve farklı hediyeler ile çevre temizliği anlatılmaya çalışıldı. Balıkesir’de ilk kez geniş kapsamlı olarak plajlarda düzenlenmeye başlanan program, hazırlanan çadırda, çevre eğitimi sergisinin gezilmesiyle başladı. Daha sonra, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli ve Daire Başkanı Ahmet Şahan, halk plajına giderek, ellerindeki dövizlerle çevre bilincinin artırılması için yürüyüş düzenledi. Plajı boydan boya gezen yetkililer, vatandaşlarla birlikte sahildeki çöpleri topladı. Tatilciler, Büyükşehir Belediyesi yetkililerini alkışlayarak destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren çevre temizliği yürüyüşünün ardından, plajda bulunan etkinlik tırından vatandaşlara yüzlerce dondurma ikram edildi. Bezden yapılan eşya taşıma torbaları, kalem, kedi ve köpek maması, frizbi, uçurtma, bilgi broşürleri de dağıtılan etkinlikler, çocuklara yönelik ödüllü yarışmalarla devam etti. Mavi Bayraklı plaj resimleri çizmeye çalışan çocuklar, çevre eğitimi alırken aileleri de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlikler mavi bayraklı plajlarda düzenleniyor

Etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Şahan, “Mavi Bayraklı plajlarımızda, halkımıza çevre bilince kazandırmak için bu etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz. Etkinlikler kapsamında, vatandaşları, çöplerini çöp kovalarına atmaları, etrafı kirletmemeleri, denizlerimizin kirletilmemesi gerektiği yönünde uyarıyoruz ve bilinçlendiriyoruz. Bu denizler hepimizin ve gelecek nesillerimize temiz ve daha yaşanabilir biçimde bırakmalıyız. Bu etkinliklerimize Ayvalık – Sarımsaklı Plajımızda başladık ve 2 gün buradayız. Sonrasında ise, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerimizin Mavi Bayraklı plajlarında da etkinliklerimiz tekrarlanacaktır. İnsanların en güzel ve hoşça geçirdikleri bu tatil günlerinde çevre konusunda birazcık da olsa bilinçlendirebilirsek ne mutlu bizlere. Bu etkinliklerimizin gerçekleştirilmesinde bizlere öncülük eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Çoçuk ve gençlere özel eğitim

Daha sonra konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürü Ayşe Tülay Selici de, “Mavi Bayrak etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlarımızla bir araya gelerek, bu çevre etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Çevremizin temiz tutulması, ambalaj atıklarının geri kazanılması ve denizimizin temizliği ile ilgili olarak farklı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Edremit Körfezi ve Bandırma bölgesinde etkinliklerimiz olacak. Duyarlı vatandaşlarımızla birlikte çok güzel etkinliklere imza atıyoruz. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik etkinliklerimiz oluyor. Çocuklarla eğitici yarışmalar yapıyoruz. Çevrede gelişigüzel atılmış olan çöpleri vatandaşlarımızın da katılımıyla topluyoruz ve çevre bilinci oluşmasına katkı sağlıyoruz. Topladığımız bu çöpleri plajlarda kuracağımız stantlarda sergileyeceğiz. Destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlikler, 11-12 Temmuz tarihlerinde Ayvalık Sarımsaklı, 13 Temmuz’da Burhaniye Öğretmenler Plajı, 17 Temmuz’da Edremit Akçay Plajı, 18 Temmuz’da Edremit Altınoluk Plajı, 19 Temmuz’da Edremit Zeytinli Plajı ve 20 Temmuz’da Erdek Ocaklar Plajı’nda düzenlenecek.