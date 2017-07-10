Büyükşehir’den “Sakın dökmeyin” kampanyası

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Deha Biodizel Üretim A.Ş. tarafından organize edilen “Sakın Dökmeyin” kampanyası kapsamında toplanan atık yağlar ile hem çevre korunuyor, hem de elde edilen gelir ile sokak hayvanları için besin sağlanıyor. Şehir merkezlerindeki muhtarlıklar, zabıta vs. gibi halkın kolaylıkla ulaşabileceği yerlere yerleştirilen kutularla toplam 13 bin 877 litre atık yağ toplandı. Atık yağlarını teslim eden vatandaşlara sokak hayvanları için kedi/köpekmaması verilerek sahipsiz hayvanlarımıza besin kaynağı sağlandı. Ayrıca toplanan bitkisel atık yağlar ileDeha Biodizel Üretim A.Ş. tarafından 6 ton Biodizel elde edilerek toplanan atık yağların enerjiye dönüştürülmüştür. “Sakın Dökmeyin” kampanyası ile hem 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği bu kirliliğin engellendiği, hem de sokaklardaki sahipsiz hayvanlarımıza besin kaynağı sağlandığı belirtildi.