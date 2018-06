Büyükşehir’den Susurluk’a yeni itfaiye merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu’nun da katıldığı açılış töreni oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Susurlukluların da yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Başkan Kafaoğlu, itfaiye teşkilatının önemine değinerek özetle şunları söyledi; “Büyükşehir Belediyemiz; her alanda olduğu gibi İtfaiye teşkilatımızda da gerçekleştirdiği yatırımlar ve sağladığı donanımla büyük bir değişim, dönüşüm ve yenilenmeyi gerçekleştirmektedir. Daha güçlü bir Balıkesir itfaiyesi diyerek; hızlı ve ilk müdahale için yerleşim merkezlerinde İtfai olaylara ulaşım süresini dünya standardı olan 5 dakika ve altına çekmek için istasyon sayılarını arttırıyoruz, modernize ediyoruz. İlave olarak; bazı kritik nokta, kavşak veya ana yol güzergahlarında belli saatlerde ulaşım şartlarına göre mobil istasyon uygulaması gerçekleştireceğiz. Böylelikle daha kısa sürede yangınlara, kazalara ilk müdahale yapılarak maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi sağlanmış olacaktır. Başta topluma açık yapılar; kritik öneme sahip tesisler, sağlık ve eğitim kuruluşları olmak üzere yangın öncesi binaları tanıma ve müdahale planı çalışmaları yaparak; olası hallerde daha bilinçli, daha hızlı ekip sevk ve organizasyon sağlanacaktır. İtfaiye teşkilatımız olaylara müdahaleyle beraber başta çocuklarımız, gençlerimiz ve ev hanımlarıyla yine büyük önem verdiğimiz engelli vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerini hız kesmeden yerine getiriyor. Bugüne kadar toplamda 199 okulda 22.851 öğrenciyle tatbikat ve eğitim gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı ilk çeyreğinde toplam 48.189 kişiye yangın öncesi, yangın anı ve sonrası hareket tarzı esas olmak üzere eğitim verilmiştir”dedi.

100 adet yangın tankeri dağıtıma hazırlanıyor

Balıkesir’in arazi bakımından ormanlık alanların yoğun olduğuna dikkati çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Balıkesirimizin yüzde 47’si ormanlık, yüzde 28,5 tarım alanından oluşmaktadır. Kırsal alandaki mahallelerimizde mevcut 662 su tankerinin sayısını arttırarak Büyükşehir Belediyemizce imalat aşamasında olan 100 adet daha su tankerini yakın zamanda mahallelerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca; kırsal mahallelerde bulunan su alma musluklarının kontrolleri gerçekleştirilerek ihtiyaç olan yerlere takılması, arızalı olanların tamiratları gerçekleştirilmektedir. Kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara ihbarla birlikte anında ekip sevki sağlanarak müdahale yapılmaktadır. Orman alanlarında meydana gelen yangınlarda da Orman teşkilatımıza da büyük destek sağlanmaktadır. İtfaiyecilikte çok önemli bir proje olan Gönüllü İtfaiyecilik sistemi kırsal mahallelerde disipline, yönlendirilebilir bir hale getirilerek maksimum performans hedeflenmektedir”şeklinde konuştu.

Güçlü bir şekilde hizmet vereceğiz

Susurluk İtfaiye İstasyonunun yenilendiğini ifade eden Başkan Kafaoğlu “Daha eskiden Yeni Mahalle mezarlık yanında hizmet veren Susurluk İtfaiyesi; 2010 yılındaysa şu an hemen karşımızda görünen yere araçlar açıkta olarak taşınmıştır. Bugün itibariyle İtfaiye teşkilatımız Büyükşehir Belediyemizle birlikte çağ atlayarak yeni modern hizmet binasına kavuşmuştur. Bugüne kadar açıkta bulunan İtfaiye araçlarımıza kapalı mekan, garaj tesis edilmiştir. Böylelikle hava şartlarının olumsuz etkileri de göz önüne alındığında hepimiz için çok değerli ve gerekli olan Kamu malını koruma ve tasarruf edinme ilkesi yerine getirilmiştir. Yeni teknoloji araç ve ekipmanlar ile Susurluk ve civarına daha güçlü bir şekilde hizmet vereceğiz. Büyükşehir Belediyemiz her alanda olduğu gibi İtfaiye teşkilatımızı da her geçen gün güçlendirerek tehlikeye düşmüş her canlının ve bunlara ait varlıklarının güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Sadece yangın değil, olası deprem, su baskını vb. acil durum olaylarına karşı donanım arttırılmaktadır”diye konuştu.