Büyükşehir’den Susurluk’ta 5 bin kişilik iftar

Susurluk’ta gerçekleştirilen iftar yemeğine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Çocuklar için düzenlenen jonglör ve sihirbaz gösterileriyle başlayan Ramazan Etkinliği, okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerle devam etti. Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, her ilçede gerçekleştirilen iftar organizasyonunda bu kez Susurluklu’larla birlikte olmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getirerek özetle şunları söyledi; “Ramazan ayı bereket ayı, paylaşma ayıdır. Biz de bugün soframızı siz değerli Susurluklu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Oruçlarımızı birlikte açmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Bizler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sürekli halkla birlikte olmak için gayret sarf ediyoruz. Belediyecilik sadece yol, su, kanalizasyon, park ve bahçe yapmaktan ibaret değildir. Gönüllere de dokunmak gerekiyor. Bunun için halkın içinde olmalısınız. Ben de her gün bir ilçemizde düzenlenen organizasyonlar sayesinde hemşehrilerimin arasında oluyorum. Onların sorunlarını dinliyor, sıkıntıları kaynağında tespit ediyoruz. Böyle olunca halkımız da mutlu oluyor. Biz buna katılımcı belediyecilik diyoruz. Halkımızla iç içe, Balıkesir’i hep birlikte yönetiyoruz”dedi.

Susurluk’ta ki iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Daire Başkanları ile Şube Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.