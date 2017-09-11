Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 13:42

Çabuk: “Toplu sözleme ile 258 kazanım elde ettik”

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi’nin il divan toplantısı yapıldı.

Çabuk: “Toplu sözleme ile 258 kazanım elde ettik”

11 Eylül 2017 13:42


Yeni öğretmenevindeki divan toplantısına ev sahipliği yapan Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, “Gönül isterdi ki memurlarımıza daha yüksek oranda zam alalım ve onların ekmeğini daha fazla büyütelim. Toplu sözleşme ile sendika olarak elde ettiğimiz 258 kazanımın da eğitim çalışanlarını rahatlatan, onların ekonomik refahlarını artıran yönlerini de unutmamak lazım” dedi.


Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi olarak yapmış oldukları çalışmalar sayesinde bu yıl da Balıkesir‘de Eğitim-Bilim İş kolunda 3. kez yetkili sendika olduklarını belirten Çabuk, öğretmenleri sözleşmeli, kadrolu olarak kategorize etmenin yanlış olduğunu, bunun daha önce denendiğini, ancak sakıncaları görülünce vazgeçildiğini söyledi. Çabuk, Eğitim-Bir-Sen’i Balıkesir’de daha kurumsal hale getirecek bir adım atarak bir sendika binası satın aldıklarını, üyelerin hizmetine sunmak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ise, 15 Temmuz hain darbe sürecinde gösterdikleri duruş ve sokağa ilk çıkan sivil toplum örgütü olduklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç