Çabuk: “Toplu sözleme ile 258 kazanım elde ettik”

Yeni öğretmenevindeki divan toplantısına ev sahipliği yapan Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, “Gönül isterdi ki memurlarımıza daha yüksek oranda zam alalım ve onların ekmeğini daha fazla büyütelim. Toplu sözleşme ile sendika olarak elde ettiğimiz 258 kazanımın da eğitim çalışanlarını rahatlatan, onların ekonomik refahlarını artıran yönlerini de unutmamak lazım” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi olarak yapmış oldukları çalışmalar sayesinde bu yıl da Balıkesir‘de Eğitim-Bilim İş kolunda 3. kez yetkili sendika olduklarını belirten Çabuk, öğretmenleri sözleşmeli, kadrolu olarak kategorize etmenin yanlış olduğunu, bunun daha önce denendiğini, ancak sakıncaları görülünce vazgeçildiğini söyledi. Çabuk, Eğitim-Bir-Sen’i Balıkesir’de daha kurumsal hale getirecek bir adım atarak bir sendika binası satın aldıklarını, üyelerin hizmetine sunmak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum ise, 15 Temmuz hain darbe sürecinde gösterdikleri duruş ve sokağa ilk çıkan sivil toplum örgütü olduklarını ifade etti.