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03 Mayıs 2018 12:53

Çalışmaları sahada denetliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinin turistik Akçay Mahallesinde sezon öncesi hazırlıklar sürdürülürken Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka çalışmaları sahada denetliyor.

Çalışmaları sahada denetliyor

03 Mayıs 2018 12:53


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından Edremit Belediyesi kazılan yollardaki tamirat çalışmalarını büyük bir hız ile tamamlıyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yapılan çalışmaları bizzat sahaya giderek gün ve gün denetliyor. Başkan Kamil Saka “Akçay Mahallemizde Balıkesir Balıkesir Büyükşehir’e bağlı BASKİ tarafından yapılan çalışmalarda kazılan yollarda tamirat çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personel arkadaşlarımdan çalışmalarla ilgili bilgi alıyorum. Sezon öncesi çalışmalarımızı tamamlayacağız.”dedi.




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