Çalışmaları yerinde inceledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde restorasyonu devam eden Atatürk'ün 1934 yılında kaldığı evde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Kamil Saka ise çalışmaları yakında takip ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Belediyemize kazandırdığımız ve ilçemizin önemli kültürel değerlerinden olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Edremit'e geldiği zaman kaldığı Çayiçi Caddesi üzerindeki tarihi binada restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızı tamamladığımız zaman Edremit'imize ve adına yakışır bir kültür ve sanat merkezi olacak. Geçmişimize sahip çıkarak, geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz.”dedi.